Candidatos a prefeito de Itatiaia: Adalberto Luiz Bisol (PDT); Bruno Diniz (SD); Fabíola Soares (PSOL); Irineu Nogueira (PTB); e Silvano Rodrigues da Silva (PSC). - Montagem

Publicado 09/03/2022 10:50

No próximo domingo (13), 25.164 mil eleitoras e eleitores de Itatiaia voltam às urnas para escolha do novo prefeito e vice. Desde o início do ano passado, a cidade vem sendo administrada pelos presidentes da Câmara Municipal de Vereadores. A votação acontece das 7h às 17h.Cinco chapas disputam a Prefeitura e os eleitos neste domingo exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024. Concorrem Adalberto Luiz Bisol, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT); Bruno Diniz (SD), pela coligação O Futuro é Agora; Fabíola Soares, pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol); Irineu Nogueira (PTB), pela coligação Pelo Futuro de Itatiaia, e Silvano Rodrigues da Silva (PSC), o Vaninho, pela coligação Seus Filhos Resgatando Itatiaia.O jornal O Dia perguntou aos cinco candidatos quais ase ainda fez uma pergunta: "" Abaixo, estão os nomes de cada candidato. Clique e confira a resposta de cada um.Por medida de prevenção sanitária, o início da votação foi antecipado em uma hora, com as seções eleitorais funcionando das 7h às 17h. A apresentação do documento de identificação oficial com foto ao mesário ou à mesária será feita a distância. Haverá álcool em gel disponível e o uso de máscara cobrindo nariz e boca será obrigatório.