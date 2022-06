Ponte liga as localidades de Maromba, em Itatiaia, e Santa Clara, na cidade mineira. - Divulgação

Publicado 30/06/2022 17:24

A Secretaria Municipal de Obras de Itatiaia e a Administração Regional de Maringá/Maromba firmaram uma parceria com a prefeitura de Bocaina de Minas/MG para a manutenção da ponte que liga as localidades de Maromba, em Itatiaia, e Santa Clara, na cidade mineira.

Segundo o secretário de Obras de Itatiaia, Altamir Barreto, o município fluminense ficará responsável pela compra do material para o serviço, enquanto Bocaina de Minas conduzirá a obra com os seus colaboradores.

Outras duas pontes, próximas à Cachoeira do Escorrega, em Maromba, na localidade conhecida como ‘Tiatiain’ também estão passando por manutenção. As bases das pontes e as pranchas por onde os veículos atravessam serão trocadas.