Condutor foi submetido ao teste etílico que teve como resultado 1,13 mg/l. - Divulgação

Condutor foi submetido ao teste etílico que teve como resultado 1,13 mg/l.Divulgação

Publicado 03/07/2022 12:15 | Atualizado 03/07/2022 12:16

Um motorista, de 57 anos, foi preso no sábado (2) por dirigir embriagado e na contramão na Via Dutra. O caso aconteceu no KM 314, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, acompanhado de uma passageira de 43 anos, estava dirigindo na contramão pelo acostamento. Com sinais visíveis de embriaguez, o motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou a suspeita.

Ele foi preso e levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde foi multado em R$ 4.108,57 por dirigir sob efeito de álcool e na contramão. O veículo ficou retido e o motorista teve a CNH suspensa.