Itatiaia - Divulgação

ItatiaiaDivulgação

Publicado 04/07/2022 16:25

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia realiza nesta terça-feira (5) o programa "O CRAS Vai Até Você" na Maromba. A ação do Centro de Referência de Assistência Social será realizada das 9h às 12h.

Durante a atividade, serão disponibilizadas consultas de Cadastro Único e de beneficiários do Supera RJ, entregas de carteiras interestaduais do Idoso, além de orientações sobre documentação civil e sobre serviços do Departamento de Direitos Humanos.