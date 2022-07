Penedo, em Itatiaia, é conhecida como a única colônia finlandesa no Brasil - Divulgação

Penedo, em Itatiaia, é conhecida como a única colônia finlandesa no BrasilDivulgação

Publicado 06/07/2022 17:53

Entre os dias 7 e 10 de julho, a região de Penedo, em Itatiaia, recebe o projeto Inverno #tônoRio, da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ). A entrada é gratuita e o evento acontecerá no Campo do Clube Finlândia, em Penedo. No local, será montada uma estrutura de container com uma programação especial para divulgação das cidades turísticas mais procuradas nesta estação fria.

Moradores e turistas terão a oportunidade de registrar momentos e paisagens, curtir atrações musicais de artistas locais, e ainda filmes e mini documentários das regiões turísticas do Estado. "Estamos muito felizes e com ótimas expectativas em sermos o primeiro destino a receber esse projeto tão importante para o Estado, que foi um sucesso na edição de verão nas cidades de praia", afirmou o secretário de Turismo, Denilson Sampaio.