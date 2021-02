A iniciativa também vai contar com o sistema drive thru e com equipe volante, que irá atender idosos acamados e restritos com doses da CoronaVac. Foto: Reprodução.

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:59





MACAÉ - Com a chegada de mais 1.460 doses da Coronavac, a Prefeitura de Macaé inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir de 85 anos. A ação acontece entre os dias 18 e 20 de fevereiro, de 8h às 12h, em seis polos de imunização, incluindo a região serrana. A iniciativa também vai contar com o sistema drive thru e com equipe volante, que irá atender idosos acamados e restritos. A ação foi definida durante reunião nesta quinta-feira (11), no gabinete do prefeito Welberth Rezende, que recebeu representantes da Comissão "Vacina Macaé".



De acordo com o prefeito, o município vem seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e a medida em que as vacinas forem sendo enviadas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, os grupos prioritários vão avançando. "Nesse momento, todas as pessoas acima de 85 anos serão imunizadas. São, aproximadamente, 1.150 idosos que fazem parte deste público", destacou Welberth.

Nos dias 18 e 19 de fevereiro (quinta e sexta-feira) a vacinação acontece nos seguintes polos fixos: Cidade Universitária, Escola Municipal de Educação Infantil Professor José Augusto Abreu Aguiar (Antiga Casa da Criança), Hospital do Trapiche e Estratégia Saúde da Família (ESF/Sana). Já no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, além de polo fixo, o local também vai realizar a vacina no sistema drive thru.

No sábado (20), a imunização acontece em dois pontos somente no sistema drive thru (Centro de Especialidades Médicas Dona Alba e Centro de Convenções).



De acordo com a secretária de Saúde, Liciane Furtado, está sendo montada uma equipe volante para imunizar idosos acamados e restritos ao leito. "Idosos acamados ou restritos cadastrados na ESF receberão a dose em domicílio de forma automática entre os três dias destinados a esse público. Já os que não possuem cadastro, é necessário que seja feito o procedimento no site da prefeitura de Macaé ou que algum familiar possa ir até um dos polos fixos de imunização para realizar o cadastro, pois, somente dessa forma, a Secretaria de Saúde terá os dados do idoso para proceder com a imunização", pontuou Liciane.

Vacina Macaé





O objetivo do cadastro é tornar mais ágil e eficaz o processo de vacinação, evitando filas e aglomerações. "É importante ressaltar que todos serão imunizados, portanto, caso o idoso tenha dificuldade em fazer o cadastro, cada polo de imunização vai contar com uma equipe da Secretaria de Saúde para realizar o procedimento. Lembrando que essa ação pode ocasionar mais lentidão durante a vacinação", destacou a secretária Liciane.



Documentação obrigatória O pré-cadastro online para a vacinação contra a Covid-19 pode ser realizado no link: https://vacina.macae.rj.gov.br/. O sistema também apresenta informações sobre os servidores e cidadãos já imunizados, além dos quantitativos de vacinas recebidas e disponíveis. Em caso de dificuldades ou erros no sistema, a Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia disponibiliza o e-mail: [email protected] Até o momento, cerca de 40 mil pessoas já se cadastraram, incluindo uma idosa de 110 anos.O objetivo do cadastro é tornar mais ágil e eficaz o processo de vacinação, evitando filas e aglomerações. "É importante ressaltar que todos serão imunizados, portanto, caso o idoso tenha dificuldade em fazer o cadastro, cada polo de imunização vai contar com uma equipe da Secretaria de Saúde para realizar o procedimento. Lembrando que essa ação pode ocasionar mais lentidão durante a vacinação", destacou a secretária Liciane.

Para idosos já cadastrados, é necessário apresentar, no ato da vacinação, comprovante de residência e documento de identidade com foto. Para aqueles que optarem por realizar o cadastro no polo fixo, além da documentação citada, é obrigatório, também, a apresentação do CPF. É importante frisar que idosos que não possuem comprovante de residência, podem levar uma declaração do proprietário do imóvel no qual ele reside.



Cuidados na prevenção

Mesmo com o início da campanha de imunização do coronavírus, os hábitos de higiene e prevenção devem continuar sendo tomados por toda população. A orientação é manter o uso correto da máscara, higienização frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel 70%, e distanciamento social.