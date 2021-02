Amaro Claudino, aos 89 anos foi se vacinar acompanhando pelos filhos. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 18/02/2021 20:34 | Atualizado 18/02/2021 20:35

Com 89 anos e muitos planos para o futuro, o senhor Amaro Claudino de Oliveira teve que mudar a sua rotina nos últimos meses, por conta da pandemia do novo Coronavírus. Mas nesta quinta-feira (18), estes planos ganharam mais força. Acompanhado dos filhos, ele foi o primeiro idoso a receber a vacina contra a Covid-19, na nova etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, promovida pela Prefeitura: a que atende aos idosos com idade acima de 85 anos.

Esse público será imunizado até o dia 20, quando será realizado o Dia D. Para agilizar o atendimento e evitar aglomerações no momento da vacinação, a prefeitura disponibilizou, na última semana, o sistema de pré-cadastro online para a vacinação contra a Covid-19. O cadastro vai gerar um QR Code que deverá ser impresso e apresentado no ato da vacinação.



"Só quero viver em paz, com saúde e sempre pensando e fazendo o bem", disse Amaro Claudino, pedreiro aposentado, que chegou ao posto de vacinação na Cidade Universitária às 6h30 da manhã. "Meu pai é muito tranquilo, acho que os filhos estavam mais ansiosos que ele", confidenciou a filha Flaige Carla, ressaltando que o pai é muito ativo, e que a ajuda dele foi muito importante para a sua recuperação, quando ela teve um problema de saúde neste período.



Pai de cinco filhos, nove netos e um bisneto, Amaro morava sozinho desde que ficou viúvo, há 33 anos. Mas, com a pandemia, foi para a casa da filha. Ativo e independente, Amaro cuidava de todas as suas coisas particulares, não gostava de ficar parado e sempre inventava algo para fazer.



“Durante a pandemia descobri uma nova ocupação e estou produzindo vasos de cimento e porta-celular para fazer chamada de vídeo. Não gosto muito de sair de casa e sempre procuro algo para distrair e ajudar a minha filha”, contou Amaro, acrescentando que, com a venda dos produtos, está conseguindo uma renda extra.



Vacinação – A vacinação continua nesta sexta-feira (19). Funcionarão como postos fixos: Cidade Universitária; Escola Municipal José Augusto Abreu (antiga Casa da Criança); Hospital da Serra, em Trapiche; e Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Sana. Posto fixo e drive thru: Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. Já no sábado (20), a aplicação da vacina acontecerá no sistema drive thru, no Centro de Especialidades Dona Alba, no Centro, e no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, no Barreto.