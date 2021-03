Com eles foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm com um carregador, 14 munições intactas e um aparelho celular. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/03/2021 18:46





MACAÉ - Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, foram apreendidos, na tarde desta segunda-feira (1º), no Lagomar, em Macaé. A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM) durante um patrulhamento de rotina.

De acordo com a ocorrência, eles estavam em uma motocicleta modelo Honda CG125 sem placa e tentaram fugir a avistarem a viatura da PM.

Militares efetuaram um cerco e conseguiram deter os menores na Avenida Atlântica. Com eles foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm com um carregador, 14 munições intactas e um aparelho celular.

H.V.S. e D.B.G. (12 anos), foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados por fato análogo ao tráfico de drogas e ficaram apreendidos para serem apresentados ao Ministério Público. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, junto com a moto, que passará por perícia, a fim de que seja identificada sua procedência.