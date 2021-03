Escola Municipal Interagir. Foto: Juranir Badaró/Prefeitura de Macaé

Por Bertha Muniz

Publicado 02/03/2021 12:08 | Atualizado 02/03/2021 12:09





MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, anunciou, nesta terça-feira (2), a suspensão do retorno às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do município. A interrupção se deve ao súbito aumento na ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a Covid-19 na cidade, o que fez com que o Covidímetro, método utilizado pelo poder público para medir a propagação do coronavírus, passasse da faixa amarela para a laranja, que significa alto risco de contágio pela doença. “Pelo plano de retorno seguro isso significa que as aulas presenciais seguem suspensas nas redes pública e particular”, disse o prefeito.





A rede privada já havia sido autorizada a funcionar no Ensino Infantil nesta segunda-feira (1º) e retornaria com as aulas do Ensino Fundamental I no próximo dia 15, progredindo até atingir o Ensino Médio no dia 12 de abril, de acordo com o Plano de Retorno às Aulas Presenciais, divulgado pela prefeitura em janeiro. O mesmo plano previa a retomada das aulas na rede pública no dia 3 de maio, atingido sua totalidade no dia 31 o mesmo mês.





“Estamos acompanhando em tempo real a evolução da pandemia em Macaé e, caso haja agravamento no quadro, teremos que tomar medidas mais duras. Para que isso não ocorra, contamos com a colaboração de todos. Não custa lembrar que a Pandemia não acabou. Vamos evitar aglomerações, usar máscaras e respeitar as normas sanitárias. Conto com você!”, destacou Welberth Rezende.