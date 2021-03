Um dia após entrar na faixa laranja, Macaé volta à faixa amarela, segundo dados da publicados, no início da noite desta quarta, no portal da prefeitura. Foto: Reprodução/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/03/2021 19:48



MACAÉ - A Prefeitura de Macaé informou, por meio de nota em seu site oficial, no fim da tarde desta quarta-feira (3), que a notícia veiculada em algumas redes sociais de que o município adotará lockdown, a partir desta sexta-feira (5), é falsa.



Segundo o município, qualquer informação acerca das medidas para contenção do avanço do coronavírus no município sempre são informadas à população pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Macaé.

Um dia após entrar na Faixa Laranja, Macaé volta à Faixa Amarela, segundo dados da publicados, no início da noite desta quarta, no portal da prefeitura. O município tem 20.292 casos de coronavírus confirmados. Destes, 20.192 são pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos).



Macaé contabiliza 298 óbitos por Covid-19. Mais três óbitos foram registrados: um homem, 83 anos, portador de hipertensão arterial e duas mulheres, 71 anos, portadora de doença renal crônica e 70 anos, portadora de hipertensão arterial e diabetes. As taxas do município, nesta quarta (3) são: de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 57%; de reprodução do vírus, 1,10; e de letalidade, 1,46%.