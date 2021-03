A área de 600 mil metros quadrados, pertencente à prefeitura, foi ocupada por cerca de 200 pessoas, segundo informações da Polícia Militar (PM). Foto: Rui Porto Filho.

Por Bertha Muniz

Publicado 04/03/2021 13:32 | Atualizado 04/03/2021 13:43



MACAÉ- Um ônibus da empresa SIT Transportes e um caminhão da prefeitura foram incendiados durante uma reintegração de posse que aconteceu desde o início da manhã desta quinta-feira (4), em um terreno localizado no Condomínio Bosque Azul, em Macaé, no Norte Fluminense. A área de 600 mil metros quadrados, pertencente à prefeitura, foi ocupada por cerca de 200 pessoas, segundo informações da Polícia Militar (PM). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e nenhum passageiro se feriu.



A ação foi realizada durante toda manhã desta quinta-feira (4) e contou com a participação de servidores municipais das Secretarias de Ordem Pública, Obras Públicas e Urbanismo, Ambiente, Habitação, Desenvolvimento Social, Mobilidade Urbana, Limpeza Pública e Procuradoria Geral do Município para mobilizar e integrar o Poder Público Municipal no processo de intensificação do poder de polícia administrativa no que diz respeito ao território municipal.

A PM acompanhou a reintegração desde as 4h30 desta quinta-feira, para preservar a integridade física dos servidores envolvidos na ação, com intuito de manter a segurança e a ordem pública no local para que o evento pudesse ser cumprido. De acordo com a corporação, os invasores arremessaram pedras contra guardas municipais que fizeram um cordão humano, a fim de impedir a ação.

Ainda de acordo com a PM, militares utilizaram meios necessários para revidar a injusta agressão, com uso de armamento não letal. Três pessoas foram presas, suspeitas de terem ateado fogo no coletivo. Uma delas, que estava resistindo a sair da área invadida ficou ferida e encaminhada pelo 192 para o Hospital Público de Macaé (HPM), onde foi medicada e levada em seguida para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP). De acordo com informações do representante da Secretaria de Ordem Pública, Alan de Oliveira, havia um clima de tensão pois as pessoas não queriam sair do local. Para conter a situação, a Polícia Militar foi acionada.

"Quando chegamos ao local, não havia nenhuma construção, apenas as áreas estavam demarcadas, com estacas, arames farpados e placas com nomes. A ação foi determinada pela Procuradoria Geral do Município (Progem) e contou com o apoio de policiais militares", explicou Alan.