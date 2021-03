Para garantir o acesso de todos, serão 12 postos fixos e um drive thru, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. Para garantir o acesso de todos, serão 12 postos fixos e um drive thru, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. Para garantir o acesso de todos, serão 12 postos fixos e um drive thru, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho (foto). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/03/2021 19:31



MACAÉ - A Secretaria de Saúde de Macaé realiza nesta quarta (3) e quinta-feira (4), de 8h às 15h, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos. Para garantir o acesso de todos, serão 12 postos fixos e um drive thru, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho.



Os idosos com idade acima de 85 anos que não puderam comparecer na vacinação em fevereiro, quando foi aplicada a primeira dose, poderão fazer agora em um dos postos disponíveis.



A meta da Secretaria de Saúde é vacinar aproximadamente 1.100 idosos, na faixa etária entre 80 e 84 anos. Para facilitar o acesso dos idosos no momento da vacinação, é importante que os mesmos tenham em mãos o comprovante do pré-cadastro, realizado no site oficial da prefeitura, como também, documento de identificação e comprovante de residência.



Idosos acamados



Idosos acamados ou restritos receberão a equipe volante a partir de sexta-feira (5). Os cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF), receberão a dose em domicílio de forma automática. Já os que não possuem cadastro ou moram em áreas onde não há unidade da ESF, é necessário que seja feito o procedimento no site da Prefeitura de Macaé, pois, somente dessa forma, a Secretaria de Saúde terá os dados do idoso para proceder com a imunização.



Segunda dose



Os idosos com idade na faixa etária acima de 85 anos que receberam a primeira dose nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, irão receber a segunda dose nos dias 11, 12 e 13 março. "É importante que o idoso verifique o comprovante de vacinação, onde consta a data para o retorno da segunda dose", frisou Elenice.



Locais de vacinação idoso acima de 80 anos - Postos fixos



Unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros: Botafogo, Imbetiba, Lagomar A/D (ao lado da UPA do Lagomar), Fronteira e Visconde. Unidades de saúde da região serrana: Sana, Bicuda, Frade, Córrego do Ouro, Bicuda, Areia Branca e Hospital da Serra, em Trapiche.



Drive-Thru



Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho