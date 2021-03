Oportunidades são para trabalho em regime offshore. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/03/2021 18:39 | Atualizado 05/03/2021 18:43





MACAÉ - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibilizou, esta semana, 350 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para atuar em Macaé. Todas as vagas são para trabalhar em regime offshore. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. As oportunidades são divididas para 10 perfis profissionais que devem atender aos pré-requisitos abaixo:



Eletricista de Manutenção e Operação: formação em Técnico em Eletrotécnica, CREA, 3 anos de experiência, 3 anos de offshore, cursos de CBSP e Huet;



Instrumentista: formação em Técnico em Instrumentação ou Eletrônica ou Automação Industrial, CREA, 3 anos de experiência, 6 meses em trabalhos de interface PLC,

1 ano de offshore, cursos de CBSP e Huet;



Eletricista: formação em Técnico em Eletrotécnica, CREA, 3 anos de experiência, 1 ano de offshore, cursos de CBSP e Huet.



Mecânico de Manutenção Escalador: formação de Técnico em Mecânica e/ou Curso de Mecânico PROMINP, CREA, no minímo, 2 anos de experiência,

certificado de acesso por corda homologada pelo INMETRO como nível 1, cursos CBSP e Huet;



Supervisor de Manutenção Instrumentista Escalador: formação em Técnico em Instrumentação, Eletrônica ou Automação Industrial, 2 anos de experiência, certificado de acesso por corda homologada pelo INMETRO como nível 3, cursos de CBSP e Huet;



Eletricista Escalador: formação em Técnico em Eletrotécnica, possuir CREA, 3 anos de experiência, 1 ano de experiência em offshore, cursos de CBSP e Huet;



Eletricista de Guindaste: formação em Técnico em Eletrotécnica, CREA, 2 anos de experiência em elétrica de guindaste, cursos de CBSP e Huet;



Instrumentista Escalador: formação em Técnico em Instrumentação, Eletrônica ou Automação Industrial, CREA, experiência de, no mínimo, 2 anos na função, certificado de acesso por corda homologado pelo INMETRO como nível 1, cursos de CBSP e Huet;



Mecânico de Manutenção e Operação: formação Técnica em Mecânica, possuir CREA, no mínimo 3 anos de experiência na função, 3 anos de offshore, cursos de CBSP e Huet;



Mecânico de Refrigeração: formação Técnica em Mecânica, ter no mínimo 2 anos de experiência, cursos de CBSP e Huet.

Inscrições

Publicidade



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência. O cadastro pode ser feito através do link: https://forms.gle/je7fkP7rkSCmPMs26.