O 32º BPM é responsável pelo policiamento nas cidades de: Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/03/2021 18:01



MACAÉ - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável pelo policiamento nas cidades de: Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã, registrou uma redução de 75% nas ocorrências de roubo após saque em instituição financeira, a famosa “saidinha de banco”, em fevereiro deste ano. A comparação é feita com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) em relação ao mesmo período do ano passado.



Os principais indicadores: roubos de rua e roubos de veículos, tiveram queda de 24,5% e 15,8%, respectivamente. Já os roubos de carga obtiveram redução significativa, se comparado ao mesmo período no ano de 2020; com destaque a roubo de cargas, com 100% de redução, ou seja, nenhuma ocorrência registrada.



Também de acordo com os indicadores da do ISP, houve redução de 51,6% no furto de veículos, 48,3% no furto a transeuntes e de 50% no roubo a residências em toda região, comparados a fevereiro de 2020.

As ações operacionais planejadas e realizadas neste mês resultaram ainda na retirada das ruas de: três fuzis, três espingardas, seis revolveres e 10 pistolas; um total de 22 armas aprendidas em 28 dias. Em todo o mês de fevereiro foram apreendidos 17,432 quilos de maconha, 11,015 quilos de cocaína e alcançado o impressionante número de 150 indivíduos presos entre os seis municípios de abrangência do 32º BPM.



“Seguimos trabalhando e contando com a participação imprescindível da população através das denúncias realizadas, que contribuem no mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e tráfico de drogas, estimulando desta forma, a constante readequação do policiamento nestas áreas. É importante destacar que a Integração com a PF, PRF, PCERJ e as Guardas Municipais foram de extrema importância para um resultado positivo”, destacou o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa.