Por Bertha Muniz

Publicado 06/03/2021 16:34

MACAÉ - O Macaé Esporte Futebol Clube estreou no Cariocão 2021, nesta semana, com o novo manto para essa temporada. Com listas verticais mesclando o branco e o azul celeste, a camisa deu cara nova ao time que promete brilhar neste campeonato. E como símbolo de amuleto da sorte, está estampada na manga o logo da melhor Casa de Carnes Nobres de Macaé - o Xurrasclube. Isso porque o empresário Ralph Barreto acredita no potencial do time, valoriza os atletas locais e incentiva o esporte.

"Futebol combina com churrasco e churrasco só pode combinar com Xurrasclube. Essa associação é lógica. Estamos felizes por poder apoiar o time de nossa cidade. E, aquele torcedor que chegar com a camisa do Macaé Esporte no dia das partidas do Cariocão vai ganhar um super desconto aqui na loja. Vamos torcer da melhor forma possível, churrascando", disse , Ralph.



Os próximos jogos do time serão: neste sábado, 06, às 18h, contra o Flamengo; dia 15, às 16h, contra o Boa Vista; dia 20, às 15h, o time vai enfrentar o Volta Redonda; dia 24, às 18h, o time vai enfrentar o Vasco da Gama; dia 28, às 14h30, o Portuguesa/RJ; dia 31, às 15h30, Nova Iguaçu; no dia 03 de abril, o Fluminense; no dia 10/04, o Resende; no dia 17/04, o Madureira; e no dia 24, o Botafogo.

O time está sob as orientações do técnico Eduardo Allax, renomado no mundo esportivo, o ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro, já passou pelo Náutico, Bangu Atlético-MG, Brasiliense, Grêmio, Resende e Figueirense. Como técnico, Eduardo rodou também por Duque de Caxias, Gama, Resende, Nova Iguaçu, Bangu, Boa Vista e Audax Rio. Alem do técnico, o Macaé Esporte e conta com outros nomes conhecidos como: o goleiro campeão Brasileiro da Série C em 2014, Milton Raphael; o também goleiro Jonathan, titular do time no último Campeonato Carioca; Wagner Carioca; o volante Amaral, que tem passagem pelo Flamengo; entre outros.