Por Bertha Muniz

Publicado 09/03/2021 13:02 | Atualizado 09/03/2021 13:05



MACAÉ - Liderando os esforços regionais no combate à Covid-19, o prefeito de Macaé, Welberth (Cidadania), se reuniu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (9), com chefes de Executivo e representantes de municípios vizinhos para debater ações conjuntas de combate à pandemia e de desenvolvimento econômico. As cidades representadas fazem parte um consórcio regional para a compra de vacinas, através das prefeituras que aderiram ao movimento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).



Os prefeitos de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalde, Carapebus, Cristiane Cordeiro, Conceição de Macabu, Valmir Lessa além do vice-prefeito de Quissamã, Marcelo Batista e o procurador geral de Rio das Ostras Dr. Anderson Gonçalves, estiveram na reunião, além de secretários das cidades já citadas.

“Tratamos de outras pautas também, como a criação de um consorcio regional reunindo todas as cidades que fazem limites com Macaé para tratar do desenvolvimento econômico e de também contratualizações para o atendimento na área de Saúde. O vírus não respeita fronteiras e é importante que estejamos juntos e irmanados para combater esse inimigo comum”, destacou o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.