Homem de 40 anos era natural de Conceição de Macabu, município vizinho. Foto: Polícia Civil/Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/03/2021 14:21

MACAÉ - O corpo de um homem foi encontrado por populares, na manhã desta segunda-feira (15), na Praia da Fronteira, em Macaé. A Polícia Militar (PM) foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia.



O corpo foi removido da Avenida Beira Mar para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde foi identificado como sendo de Jorge Luis Ribeiro dos Santos, de 40 anos, natural de Conceição de Macabu. De acordo com o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte de Jorge foi por afogamento. Não havia sinais de violência no corpo.



O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde será investigado. Segundo a Polícia Civil, Jorge possuía uma anotação criminal por lesão corporal, ocorrida no ano de 2016.