Município voltou a realizar bloqueios sanitários neste sábado (13) para conter o avanço da doença. Foto: Bruno Campos.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/03/2021 18:02

MACAÉ - O aumento das contaminações pela Covid-19 em todo o estado não deixou outra escolha ao prefeito de Macaé, Welberth Rezende. A cidade voltou a realizar bloqueios sanitários neste sábado (13) para conter o avanço da doença, impedindo a entrada e circulação de pessoas de outros municípios. Macaé foi a primeira cidade dentre as 92 do estado a estabelecer a volta das barreiras. A cidade está tomando medidas duras de restrição contra o coronavírus, visando evitar um lockdown.



O governo municipal tem atuado diariamente no enfrentamento a doença com ações efetivas. Medidas específicas para conter o avanço da pandemia começaram a ser tomadas, como por exemplo o aumento da frota do transporte público municipal circulando na cidade. O número de ônibus dobrou de 90 para 180, visando que passageiros não andem em pé e não aglomerem.

Há 10 dias começaram as restrições noturnas onde todos os estabelecimentos fecham a partir das 20h, com exceção de farmácias, hospitais e postos de gasolina. O município também instituiu o homeoffice e escalas de trabalhos na administração pública direta e indireta, somente mantendo as atividades que não podem ser paralisadas presencialmente.



O número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS Covid-19 UTI no Hospital São João Batista, que é um prestador de serviço do SUS na cidade, foi ampliado, subindo de 8 para 16. Nesta quarta-feira (17), o Hospital Público Municipal (HPM) abriu outros seis leitos de UTI para pacientes com o coronavírus.

Macaé é uma das cidades mais estruturadas na área da Saúde, com um dos maiores quantitativos de ambulâncias e números de leitos per capita no estado. A compra de 30 novos respiradores para ampliar a oferta de leitos já foi solicitada.

Além disso, o anexo ao HPM, Hospital Irmãs do Horto foi transformado em Hospital de Campanha. “Enquanto muitos lugares precisaram abrir um hospital de campanha, nós já temos esse espaço”, destaca o prefeito Welberth Rezende. Recentemente, também foi criado de um comitê técnico-científico para o auxílio na tomada de decisões no enfrentamento à pandemia. “Estamos fazendo esforços para a vacina, mas não adianta todos os esforços se o comportamento das pessoas não mudarem. A gente percebe muitas aglomerações sem o uso de máscaras”, pontuou o prefeito.