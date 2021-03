De acordo com a prefeitura, as medidas já estavam na mesa de discussão mesmo antes do município adotar as novas medidas restritivas. Foto:Mauricio Porão.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/03/2021 23:33 | Atualizado 24/03/2021 23:38



MACAÉ - Durante live realizada na noite dessa quarta-feira (24), o prefeito Welberth Rezende anunciou que pretende criar um pacote de medidas sociais para socorrer a população mais vulnerável durante a pandemia. De acordo com o prefeito, entre as medidas estão a reabertura do restaurante popular Prato Cheio, a distribuição de cestas básicas além da criação de um novo auxílio emergencial para atender a ambulantes, autônomos e à população mais fragilizada pela crise.

O governo já realiza estudo de impacto financeiro para viabilizar as receitas para esses benefícios e uma lei deve ser enviada para a Câmara em caráter de urgência já nos próximos dias. Além disso, o prefeito estuda também a adoção de medidas para socorrer ao pequeno empresário e comerciante, com medidas como isenção de impostos e taxas municipais e até a concessão de algum tipo de ajuda financeira.

Publicidade

De acordo com a prefeitura, as medidas já estavam na mesa de discussão mesmo antes do município adotar as novas medidas restritivas, previstas no decreto 071, publicado nesta quarta-feira. “Nosso desafio é salvar vidas e, para isso, estamos implantando todas as medidas necessárias para frear o avanço da Covid-19. No entanto, há outra epidemia que devemos combater, que é a epidemia da fome. Por isso, estamos trabalhando para dar dignidade a população”, disse