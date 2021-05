Cremildo Silva tinha 65 anos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/05/2021 18:11

MACAÉ - Um idoso de 65 anos foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (4), no bairro Horto, em Macaé. A vítima foi identificada como Cremildo Silva e era natural do município. Ele foi encontrado na Estrada do Horto por populares que acionaram a Polícia Militar (PM). Após a chegada da perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



Segundo o laudo da necropsia, Cremildo foi atingido por disparos de arma de fogo no tórax e no crânio. Ainda não se sabe se ele foi morto no local, ou se o corpo foi deixado às margens da estrada. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, o idoso não possuía antecedentes criminais.