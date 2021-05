A vacinação deste grupo havia sido interrompida após recomendação da Anvisa suspendendo a aplicação das doses da AstraZeneca na segunda-feira (10). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/05/2021 11:50 | Atualizado 17/05/2021 11:51

MACAÉ - Com a chegada da nova remessa da vacina CoronaVac contra a Covid-19 em Macaé, gestantes e puérperas - mulheres com até 45 dias de pós-parto, com comorbidades voltarão a ser imunizadas a partir de segunda-feira (17).

A cidade fez o anúncio da volta da vacinação após receber novas doses do imunizante pelo Governo do Estado na sexta-feira (14).



O Ministério da Saúde anunciou, na terça-feira (11), que a vacinação de grávidas e puérperas no Brasil deve ser restrita somente às mulheres com comorbidades e que elas devem receber apenas as vacinas CoronaVac e Pfizer. Conforme a prefeitura macaense, a imunização acontece na Casa da Vacina, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Para receber a primeira dose, as mulheres do grupo prioritário devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS. Também é exigida a apresentação de original e cópia do laudo, atestado ou declaração de médico ou enfermeiro que indique a comorbidade, ou receita de uso contínuo de medicação. Para as puérperas, é preciso ainda apresentar certidão ou cartão de vacina do recém-nascido.