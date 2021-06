Fachada da Prefeitura de Macaé. - Foto: Mauricio Porão/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 15:35 | Atualizado 14/06/2021 15:36

MACAÉ - Termina nesta terça-feira (15), o prazo de recadastramento para receber o Auxílio Macaense, disponibilizado pela prefeitura. Quem se cadastrar e tiver direito ao benefício irá receber duas parcelas, no valor de R$ 200 cada uma (sucessivas e não acumuláveis). A solicitação do auxílio pode ser feita no site do governo municipal ( clique aqui ).

O término do prazo não afeta o direito de quem já fez o pedido, mas ainda não recebeu o benefícioO auxílio é destinado a pessoas em situação de extrema pobreza (renda mensal familiar de até R$ 89 por pessoa) e pobreza (renda mensal familiar de até R$ 178 por pessoa), cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único de programas sociais) e é mais uma iniciativa da Prefeitura de Macaé para minimizar os efeitos sociais da pandemia do coronavírus.No momento do cadastro, a conta bancária deverá ser da titularidade do beneficiado ou de algum membro da família que esteja na composição familiar do Cadúnico. O secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres, ressalta que somente quem estiver no Cadastro Único (Cadúnico) estará apto a receber o benefício.Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a secretaria por meio do e-mail: [email protected] ou pelo atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos CRAS Botafogo, Barra, Novo Visconde e Serra.