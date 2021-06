Segundo a Polícia Militar (PM), homem, que ainda não foi identificado, teve um mal súbito. - Foto: Arquivo Pessoal.

Segundo a Polícia Militar (PM), homem, que ainda não foi identificado, teve um mal súbito.Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 13:38 | Atualizado 14/06/2021 14:17

MACAÉ - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, no início da manhã desta segunda-feira (14), na rodoviária de Macaé, no Centro. A vítima foi localizada por populares em um recuo de acesso, onde, provavelmente, procurou abrigo para dormir. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava em situação de rua e teve um mal súbito.

De acordo com relatos de moradores em situação de rua que dormem na rodoviária, o homem chegou de Cabo Frio em um ônibus e teria passado a madrugada inteira consumindo bebidas alcóolicas. Uma das pessoas que esteve com a vítima, informou à nossa equipe de reportagem que o homem chegou a relatar que estava se sentindo mal.

O Corpo de Bombeiros informou que a provável causa da morte seria por broncoaspiração. Após a realização da perícia, o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Segundo a Polícia Civil, não havia sinais de violência no corpo da vítima. Os policiais aguardam o laudo do exame cadavérico para concluir o caso. Essa foi a madrugada mais fria do ano em Macaé, com termômetros chegando a marcar 14 graus, fato que pode ter contribuído para a morte da vítima.

Créditos: Denise Rangel.