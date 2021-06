A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Macaé continua nesta semana, com imunização de cinco grupos diferentes. - Foto: Bruno Campos/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 11:34 | Atualizado 14/06/2021 11:41

MACAÉ - A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Macaé continua nesta semana, com imunização de cinco grupos diferentes: comorbidades, profissionais da educação, trabalhadores portuários, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além do público em geral. Nessa segunda-feira (14), é a vez dos profissionais da educação com 40 anos ou mais e dos trabalhadores portuários em geral.

A vacinação acontece das 8h30 às 13h, na Cidade Universitária e no Colégio Estadual Matias Neto. Na terça-feira (15) pela manhã, os portadores de comorbidades acima de 23 anos recebem a primeira dose da vacina nos polos fixos: Colégio Estadual Matias Neto, Estádio Cláudio Moacir de Azevedo e no drive-thru da Cidade Universitária. Também há vacinação na Serra, com aplicação das doses nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF).



Já no período da tarde, é a vez dos profissionais da educação acima dos 30 anos, com aplicação nos polos fixos e ESF's da Serra. A vacinação continua na quarta-feira (16), quando serão imunizados os comórbidos acima de 18 anos durante a manhã e os profissionais da educação também acima de 18 anos no período da tarde. Na quinta-feira (17), chega a vez da vacinação do público em geral. Na parte da manhã, pessoas acima de 53 anos e, à tarde, acima de 51 anos.

A semana de imunização encerra na sexta-feira (18) com a vacinação do público em geral acima de 50 anos pela manhã, entre 8h30 e 13h, e dos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que será realizada no Barracão. A prefeitura de Macaé alerta que a vacinação na cidade segue de acordo com número de doses de vacinas entregues pelo Governo do Estado e "por isso, o calendário pode sofrer alteração ao longo da semana".