Wellington Lima, secretário de Ordem Pública de Casimiro de Abreu. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/06/2021 13:09 | Atualizado 15/06/2021 13:11

CASIMIRO DE ABREU - O município de Casimiro de Abreu, no Norte Fluminense, divulgou nesta terça-feira (15), o balanço de ações relacionadas à Secretaria Municipal de Ordem Pública, nos últimos dois meses. De acordo com o secretário Wellington Lima, todas as atividades realizadas, desde reuniões fazem parte do planejamento de reestruturação em prol da segurança local, por meio de políticas de gestão implantadas, visando proporcionar uma cidade segura, reduzindo os índices de criminalidade.



“A primeira medida adotada foi a avaliação de todos os processos que estavam em andamento, na secretaria. Fizemos o diagnóstico sobre a capacidade operacional da pasta e realizamos reuniões com todos os departamentos, para tomarmos ciência sobre as demandas. E a partir disso, começamos o planejamento de reestruturação administrativa e operacional”, disse o secretário.



Entre as principais ações estão: a implantação da Operação Presença, que tem como objetivo promover a presença das forças de segurança nas ruas; implantação da Operação Dispersão, promovendo o cumprimento dos protocolos relacionados ao Covid, evitando aglomeração, coibindo eventos clandestinos; ampliação do patrulhamento da Guarda Municipal, com a presença permanente dos agentes nos Distritos, dando início ao programa Guarda de Proximidade; estudo sobre a implantação do Plano de Cargos e Salários para Guarda Municipal; e a mudança para a nova sede, localizada no bairro Industrial, que dará melhores condições de trabalho aos agentes e possibilitará melhor qualidade no atendimento à população.



A busca de soluções para a implantação de transporte público no município, regulamentando o retorno de circulação das vans, também faz parte dos projetos da secretaria. Outra importante ação da atual gestão da secretaria é a luta pela municipalização do trecho da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no trecho que corta o distrito de Barra de São João.

Segundo o secretário, com a municipalização será possível realizar as atividades de conservação corretiva e preventiva, como o recapeamento asfáltico, manutenção e melhorias da iluminação e sinalização. O convênio também vai permitir que a Secretaria de Ordem Pública atue na fiscalização do trânsito na área urbana da rodovia. Vale lembrar que atualmente o trecho é de responsabilidade do Estado.



“Quero agradecer ao prefeito Ramon Gidalte que confiou a mim a missão de promover a Segurança Pública de Casimiro de Abreu. Sempre fui comprometido com a causa, mas essa confiança aumenta a minha responsabilidade. Estou muito determinado em contribuir da melhor maneira possível com o governo atual e claro, vou aproveitar a oportunidade para fazer o que mais gosto, garantir a segurança da população", concluiu.