Montado no Hotel de Deus, abrigo começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira (21). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 20:12 | Atualizado 16/06/2021 20:13

MACAÉ - Está tudo pronto para a abertura do Abrigo de Inverno, destinado a acolher as pessoas em situação de rua que circulam em Macaé, no Norte Fluminense, no período mais frio do ano – a estação de inverno. A estratégia, que visa dar pernoite no Hotel de Deus, começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira (21).



Em entrevista à uma rádio local, o secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres, garantiu que a partir do primeiro dia do inverno, a prefeitura irá disponibilizar transporte para os moradores em situação de rua, na Praça Veríssimo de Melo, entre 18h e 20h para levá-los ao abrigo. Durante a entrevista, o secretário disse que essa é uma das preocupações do prefeito Welberth Rezende – acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade que estão em situação de rua.

“Nós planejamos o funcionamento do Abrigo de Inverno, para que essas pessoas façam o pernoite no Hotel de Deus, onde será feito um teste rápido da Covid-19, aferição de temperatura, pressão e após todos estiverem de banho tomado será fornecido um jantar e às 8h da manhã, será servido o café”, informou Torres, completando ainda que Macaé possui 199 pessoas em situação de rua, referenciadas pelo Centro Pop.



Acompanhado do coordenador da proteção social especial da média complexidade, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade (SDSDHA), Jorge Luis Ramos, o secretário respondeu a alguns questionamentos do radialista Zezé Abreu, acerca dos trabalhos executados pela secretaria como a campanha de vacinação solidária, liderada pela primeira-dama, Quelen Rezende, que ganhou a adesão de artistas locais para a conscientização da importância da vacinação e da ajuda ao próximo, com a arrecadação de alimentos não perecíveis; O Restaurante Popular, que ira reiniciar na Aroeira, começando a funcionar com quentinhas para não haver aglomeração por causa da Covid-19, entre outras questões.



Centro Pop – O Centro Referência Especializado para População em Situação de Rua, que faz o trabalho da abordagem e atendimento a migrantes e está vinculado à SDSDHA está cumprindo o seu papel. Segundo o coordenador da proteção social, Jorge Ramos, atualmente, são 199 pessoas em situação de rua referenciadas pelo Centro Pop (176 masculino e 23 femininos) e o trabalho é feito em rede, com equipe multidisciplinar e em parceria com outros órgãos do município.



- O trabalho visa dar dignidade e aumento da autoestima às pessoas em situação de rua. O exemplo disso é a parceria com a secretaria de Trabalho e Renda para que toda segunda-feira, das 8h às 12h, as pessoas em situação de rua tenham o encaminhamento para a emissão da RG. Em três semanas, 30 pessoas já foram encaminhadas. Temos como parceiras a Saúde Mental, Psiquiatria e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), além do Cetep, entre outros. Há ainda, voluntários, ex-alunos do Cetep, que uma vez por semana promovem cortes de cabelo e barba gratuitamente nas pessoas em situação de rua -, explicou Ramos.



Diversos são os fatores que levam as pessoas a viverem em situação de rua: crise econômica, desemprego, renda, conflitos familiares, moradia, saúde, migração, saída do sistema penitenciário e uso abusivo de álcool e drogas. O secretário Mauro Torres completou, informando que o trabalho não para. “Este trabalho é fundamental para resgatar a dignidade dessas pessoas. A aparência contribui muito para melhorar as relações sociais e é importante para a volta delas ao mercado de trabalho”, disse.



Torres anunciou ainda, um projeto que visa encaminhar pessoas em vulnerabilidade social ao local de origem. O projeto beneficiará aquelas que vêm para Macaé em busca de uma oportunidade de emprego e acabam nas ruas, principalmente pela falta de qualificação profissional. “Já estamos providenciando a licitação para que uma empresa de turismo possa proporcionar o retorno dessas pessoas ao seu local de origem”, assegurou.



Serviço Centro Pop:



Café da manhã e lanches – Das 8h às 8h30

Banho – Das 8h30 às 10h30. Neste período também acontece a lavagem de roupas. Almoço – 11h30

Abordagem social – 19h às 22h (todas as quartas-feiras).

Agendamento de RG – Sempre às segundas-feiras, das 8h às 12h

Horário de funcionamento do Centro Pop: Das 8h às 13h

Endereço: Rua José Bruno de Azevedo, n°99. Telefone - (22)2796-1084.