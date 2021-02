Na segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, serão imunizados os animais com até 24 meses de vida divulgação

Publicado 01/02/2021 10:27

Magé - A Secretaria Municipal de Agricultura está preparando a vacinação obrigatória de bovinos e bubalinos (búfalos) contra a febre aftosa na 1ª etapa da campanha, que acontece em maio em todo o Estado do Rio de Janeiro. O município quer bater a meta de vacinar, no mínimo, 90% dos cerca de 6 mil animais registrados nas pequenas, médias e grandes propriedades da zona rural. Nos últimos dois anos da gestão anterior, Magé ficou abaixo da meta, segundo os dados oficiais do Governo do Estado.

Secretaria de Agricultura lança segunda etapa de vacinação contra febre aftosa Divulgação



Em 2019, foram vacinados contra febre aftosa na cidade 62% e 67% dos animais, na 1ª e 2ª etapas da campanha em Magé, respectivamente em maio e novembro. Em 2020, outros índices permaneceram negativos: 79% e 83% de animais imunizados na cidade, também na mesma ordem das etapas. Já o Estado do Rio como um todo ultrapassou a meta no ano passado, registrando um índice médio de 93%, apesar da pandemia.



"Nós vamos atingir a meta estabelecida pelo Estado este ano. Para isso, já acertamos com a direção do Colégio Estadual Agrícola de Magé (Ceia) para que os seus alunos do curso Técnico em Agropecuária auxiliem na vacinação. Além disso, planejamos a confecção de materiais gráficos, como panfletos e cadernetas de vacinação, para conscientizar os criadores sobre a importância da imunização dos seus rebanhos", disse o secretário André Castilho adiantando ainda que a vacina será fornecida pela Prefeitura para quem for dono de até 30 animais.



De acordo com o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, que esteve na semana passada em Magé com o prefeito Renato Cozzolino e o secretário André Castilho e equipe, também destacou a importância da imunização de bois e búfalos, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto da economia para o Estado do Rio.



Secretário André Castilho, de Magé Divulgação



Ainda segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, a febre aftosa está praticamente erradicada do Estado. O último caso foi registrado em 1997, justamente em Magé. Mas um único novo caso compromete todo o rebanho do Rio, ou seja, nenhuma carne pode ser comercializada dentro e para fora do território do Estado.



A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta gado bovino, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. A aftosa, no entanto, não afeta equídeos. Os sintomas são febre e aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e pés dos animais. O vírus está presente nas aftas, além do sangue, saliva, leite, urina e fezes dos animais, podendo ser contraído por contato direto com outros animais infectados, alimentos e objetos contaminados, como mãos, roupas, calçados e veículos.

A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta gado bovino, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. A aftosa, no entanto, não afeta equídeos. Os sintomas são febre e aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e pés dos animais. O vírus está presente nas aftas, além do sangue, saliva, leite, urina e fezes dos animais, podendo ser contraído por contato direto com outros animais infectados, alimentos e objetos contaminados, como mãos, roupas, calçados e veículos.