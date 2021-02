Magé recupera estradas importantes para agricultura Gilson Jr./Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:31

Magé - Funcionários da Secretaria de Infraestrutura de Magé estão desde o fim do carnaval, na última quarta-feira (17/02), trabalhando em bairros de Rio do Ouro e de Suruí, abrindo frentes de obras para a melhoria do acesso a áreas da zona rural da cidade.

“As intervenções demonstram o respeito aos agricultores, liberando a produção nessas localidades. Está prevista, para cada dia de ação, a colocação de 280 toneladas de brita corrida para o reparo de base, além do uso de 20 caminhões, diversas retroescavadeiras e três motoniveladoras (patrol)”, declarou o subsecretário Marcos Pereira. Ele disse que as obras irão facilitar o escoamento da produção para mais de 20 produtores rurais do terceiro e do sexto distritos.



Na Rua Mariza Prado (fotos), dez homens trabalhavam, nesta quinta-feira (18/02), para tratar os pouco mais de mil metros de via que ligam as estradas Municipal e Corocochó. Técnico em refrigeração, Leonardo Rodrigues, 36 anos, comemorou a melhoria na região.

“É uma rua muito importante e bastante utilizada para irmos até o Centro de Piabetá. Antes, quando ela estava esburacada, a gente precisava fazer um desvio grande, em uma estrada cheia de quebra-mola”, reclamou. Para o lavrador Cleocy Seliprandy, 57, os problemas de acesso à zona rural prejudicavam os produtores. “Com uma rua cheia de buracos, fica mais difícil escoar os legumes e verduras que plantamos. Agora, vai ficar excelente”, contou.



Vala Preta



As ações da Secretaria de Infraestrutura para melhorar as vias de escoamento da produção na área agrícola têm acontecido desde janeiro. Moradores e agricultores da Estrada da Vala Preta, também no Rio do Ouro, comemoraram a recuperação da via, com a colocação de brita corrida e a operação Tapa-Buraco. Dezenas de famílias da região foram beneficiadas com o serviço, principalmente os produtores que sofriam com as péssimas condições da estrada.

“Estavam caóticas e não eram mexidas há muito tempo, o que inviabiliza o escoamento da produção. Quando chove, não tem como usar a estrada. E quando faz sol, é uma poeira só”, comentou o secretário de Agricultura Sustentável, André Castilho.