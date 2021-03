Agentes de Magé são capacitados para campanha contra dengue Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:34

Magé - A equipe da Campanha 10 Minutos Salvam Vidas da Secretaria de Saúde de Magé está capacitando os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) da rede de Atenção Básica. São 413 funcionários que atuarão em conjunto na conscientização da população sobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti.



“Começamos pela Unidade de Saúde da Família da Barbuda, levando o material informativo e mostrando a importância do agente neste processo. Capacitamos os profissionais com informações sobre o mosquito, seu ciclo de vida, as doenças transmitidas por ele e os tratamentos. Além disso, falamos sobre as medidas preventivas, porque a melhor forma de combater o Aedes, é não deixando ele nascer”, explicou Marcos Vanini, coordenador de Educação em Saúde e Mobilização Social. Ainda de acordo com o coordenador, a capacitação é a ampliação da Campanha 10 Minutos Salvam Vidas.



“Eles estão recebendo a capacitação para que durante a rotina diária, no caso das visitas domiciliares, transmitam a mensagem da campanha e também na sala de espera das Unidade de Saúde da Família, enquanto os pacientes aguardam. Nossos agentes de Endemias já fazem esse trabalho e agora com os ACSs vamos ampliar nossa campanha”, finalizou.