Quilombo Quilombá realiza primeira mostra cultural online Thiago Côrtes/Divulgação

Por Igor Silva

Publicado 15/03/2021 13:43 | Atualizado 15/03/2021 15:25

Magé - O resgate dos valores e disseminação da cultura afro-brasileira faz do Ponto de Cultura Instituição Oni Lewa Njo – Quilombo Quilombá, em Magé, uma referência na Baixada Fluminense na manutenção e preservação através de atividades e manifestações culturais tais como: música, dança, hábitos alimentares, artesanato e sua história danças, formas de organização social. Por causa da pandemia, a instituição criou a I Mostra Cultural Online Quilombo Quilombá para marcar o Dia Internacional de Luta pela eliminação da discriminação racial com objetivo da preservação da ancestralidade através do projeto.

"A ideia de realizar a Mostra surgiu da possibilidade de dar visibilidade ao potencial da cultura afro-brasileira através das atividades realizadas no Ponto de Cultura Instituição Oni Lewa Njo no estado do Rio de Janeiro. Será uma apresentação totalmente on-line, nos dias 20 e 21 de março, quando comemoramos o dia internacional de luta pela eliminação da discriminação racial", afirmou o Babalorixá Paulo Jose de Ogúm.

A programação da mostra será aberta com a temática do empreendedorismo feminino realizado pelas as mulheres do quilombo, “Oficina de Culinária Africana”, às 10h, no Facebook, e no YouTube do Quilombo Quiolombá; às 16h, haverá a “Oficina de Bonecas Africanas". O dia 21 é marcado pela preservação do patrimônio imaterial, bem como também na disseminação da cultura afro através da abordagem tanto a questão teórica quanto a musicalidade dos cantos, além das expressões corporais. A transmissão será aberta às 10h com uma apresentação de capoeira; às 16h, terá uma oficina de escultura de ferro e madeira; para encerrar, haverá uma apresentação de “Jongo Quilombo Quilombá”.

Todas as apresentações serão gravadas, sem público, na sede do Ponto de Cultura Instituição Oni Lewa Njo – Quilombo Quilombá, respeitando todos os protocolos de segurança com relação à pandemia da Covid-19. A programação do I Mostra Cultura Online Quilombo Quilombá, e as apresentações ficarão disponíveis no Facebook e no canal do YouTube do Quilombo Quilombá depois das transmissões on-line.



O projeto é financiado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Aldir Blanc.

O foco é a cidadania

A Neociclo Cultural, empresa responsável pela produção, diz que a missão da Mostra Cultural Online do Quilombo Quilombá é promover através de vídeos as principais atividades artísticas de preservação da cultura ancestral que o Quilombo Quilombá tem feito nos últimos anos com a comunidade Mageense no Estado do Rio de Janeiro. Mas a proposta é ainda mais abrangente, sempre com foco na cidadania. Entre os objetivos, estão também fomentar a discussão das questões étnicos raciais, sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de valorização destas ações, demonstrar as capacidades dessas pessoas como promotoras de cultura e empreendedores da economia criativa da cultura. E mais: dar visibilidade para a produção artística e cultural das comunidades quilombolas no Estado do Rio de Janeiro, gerar renda à este trabalho, bem preservar a cultura africana no Brasil mostrando todas as suas potencialidades culturais, religiosas e artísticas.

O empreendedorismo feminino das mulheres quilombolas é destaque na oficina de culinária africana através do acarajé, bolinho de feijoada e arroz. E esse lado empreendedor das mulheres do quilombo é complementado com a oficina bonecas africanas, onde o artesanato das tradicionais bonecas africanas, viabiliza o compartilhamento sobre cultura afro-brasileira e história de luta e resistência das mulheres negras aos processos de desumanização da mulher e das crianças negras, assim como proporcionar reflexões sobre a construção de identidades, considerando a representação simbólica e política das bonecas.

A oficina de esculturas utilizando materiais como ferro e madeira produzem esculturas relacionadas com a história dos povos tradicionais de matriz africanas, resgatando assim o passado do povo quilombola. As apresentações de Jongo e Capoeira que serão apresentadas tem por objetivo a preservação do patrimônio imaterial, bem como também na disseminação da cultura afro através da abordagem tanto a questão teórica quanto a musicalidade dos cantos, além das expressões corporais.

História

O Ponto de Cultura Oni Lewa Njo faz parte do Ilé Asé Ògún Alàkòró (Instituição Espiritualista Oni Lewa Njo), fundada em 04 de dezembro de 1994, está situado no bairro de Bongaba, município de Magé, é uma instituição religiosa que, além de preservar e difundir o Candomblé, tem como objetivo promover igualdade e cidadania à população por meio de ações sociais, educacionais e culturais aos seus adeptos, simpatizantes e à comunidade local. Desde 2017 é reconhecido como quilombo pela Fundação Palmares e faz parte da rede de pontos de cultura da Rede Cultura Viva e trabalha com projetos de resgate dos valores afros brasileiros, e a disseminação da cultura afro-brasileira.

Atualmente, o ponto de cultura possui no seu quilombo um grupo de 90 a 150 pessoas colaboradoras e voluntárias. Além de ações sociais, o Quilombo Quilombá produz várias ações culturais que levam dignidade e cidadania à população da área em torno do quilombo aos seus adeptos, simpatizantes e a comunidade local.

Todas essas atividades propostas são um conjunto de ações culturais visando a preservação da memória e empreendedorismo e a preservação do patrimônio imaterial, bem como também na disseminação da cultura afro. Além de levar dignidade e cidadania à população da área em torno do quilombo, que desenvolve ações sociais e culturais envolvendo seus adeptos, simpatizantes e a comunidade local. Este projeto irá fortalecer as ações que foram suspensas desde 2020 em virtude da Pandemia.

SERVIÇO

PRIMEIRA MOSTRA CULTURAL ON-LINE DO QUILOMBO QUILOMBÁ

Dia 20, 10h – Oficina de Culinária Africana.

Dia 20, 16h – Oficina de Boneca Africana.

Dia 21, 10h – Apresentação de Capoeira

Dia 21, 16h – Oficina de Esculturas com Ferro e Madeira

Dia 21, 19h – Apresentação do Jongo Quilombo Quilombá

Transmissão por Facebook (@quilomboquilomba) e YouTube (Quilombo Quilomba)

Programação gratuita