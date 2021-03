Magé inicia ano letivo 2021 Phelipe Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:35

Magé - O ano letivo começou na última segunda-feira (8) com a semana de integração entre os responsáveis e a escola, na cidade da Baixada Fluminense. Nesta segunda-feira (15), foi a vez dos alunos retornarem à sala de aula com o protocolo de segurança sanitário para aulas híbridas e revezamento no esquema presencial na unidade.

"É motivo de muita alegria retornar hoje às aulas presenciais, afinal, nossas crianças ficaram fora da escola por um ano. Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança, os pais podem ficar tranquilos. As unidades foram todas sanitizadas e vamos mantê-las higienizadas. Quero agradecer pelo apoio de toda a Secretaria de Educação nesse momento e estamos reafirmando o nosso compromisso com a população de uma educação de verdade", garantiu a vice-prefeita Jamille Cozzolino, que visitou as unidades de ensino da cidade.

Na entrada da escola, os alunos passam pela aferição de temperatura, limpam os sapatos nos tapetes sanitizantes, higienizam as mãos e só entram na unidade se estiverem de máscara. O sistema de revezamento entre os alunos foi criado para que não haja aglomeração nas unidades.



Na entrada da escola, os alunos passam pela aferição de temperatura, limpam os sapatos nos tapetes sanitizantes, higienizam as mãos e só entram na unidade se estiverem de máscara. O sistema de revezamento entre os alunos foi criado para que não haja aglomeração nas unidades.

"Nossas aulas retornaram com escalonamento e os nossos alunos têm como suporte às atividades impressas por apostilas que serão entregues. Neste momento, parte da turma está retornando nesta semana e outra parte está em casa estudando por meio de apostila que chamamos de atividade pedagógica remota, que dará sua continuidade na semana em que o aluno estiver na escola. Então, uma semana o aluno estuda na escola e outra em casa", explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Das 105 unidades da rede municipal, 38 são creches. Os pequenos terão revezamento diferente para garantir o protocolo e a jornada de permanência será reduzida pela metade.



Das 105 unidades da rede municipal, 38 são creches. Os pequenos terão revezamento diferente para garantir o protocolo e a jornada de permanência será reduzida pela metade.

"A creche não vai ter esse tipo de escalonamento, porque reduzimos o horário de atendimento. Nesse momento trouxemos os alunos para creche, mas não em período integral ainda. Eles vão ficar em horário parcial: um grupo estuda de manhã e outro na parte da tarde", frisou Sandra.