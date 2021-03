Prefeitura de Magé realiza obra no Suruí Alvaro Carvalho/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:56

Magé - O bairro de Suruí está passando por melhorias. A Secretaria de Infraestrutura de Magé está pavimentando a Rua Vitória Régia. Neste momento, as equipes estão corrigindo as imperfeições do projeto, como a instalação de caixas de ralo e de esgoto. Além das manilhas serem pequenas, o que não resolveria o escoamento da água nos dias de chuva.

Prefeitura de Magé realiza obra no Suruí Alvaro Carvalho/ Divulgação



"Estivemos aqui na Rua Vitória Régia na semana passada, e me comprometi que iria iniciar a obra no dia 10 de março. Começamos antes no dia 9, mas encontramos muitas dificuldades, porque foi feita uma obra eleitoreira e precoce, e hoje estamos consertando os erros que antiga gestão cometeu”, explicou o prefeito Renato Cozzolino. "Estivemos aqui na Rua Vitória Régia na semana passada, e me comprometi que iria iniciar a obra no dia 10 de março. Começamos antes no dia 9, mas encontramos muitas dificuldades, porque foi feita uma obra eleitoreira e precoce, e hoje estamos consertando os erros que antiga gestão cometeu”, explicou o

Publicidade

Prefeitura de Magé realiza obra no Suruí Alvaro Carvalho/ Divulgação



Para os moradores e as equipes da Infraestrutura, o trabalho seria a preparação da rua para o asfalto, mas com as irregularidades, a rua será reaberta num determinado trecho para fazer os reajustes e em breve serão contemplados com o asfalto.



“Instalaram manilhas pequenas, a rua não tinha caixa de esgoto e nem ralo. Estamos refazendo o trabalho e preparando tudo para que o asfalto caia o mais rápido possível e dar uma qualidade de vida melhor aos moradores da região”, finalizou o prefeito. Para os moradores e as equipes da, o trabalho seria a preparação da rua para o asfalto, mas com as irregularidades, a rua será reaberta num determinado trecho para fazer os reajustes e em breve serão contemplados com o asfalto.“Instalaram manilhas pequenas, a rua não tinha caixa de esgoto e nem ralo. Estamos refazendo o trabalho e preparando tudo para que o asfalto caia o mais rápido possível e dar uma qualidade de vida melhor aos moradores da região”, finalizou o prefeito.