Magé - O mundo da literatura vai invadir a internet na 6ª Feira Literária de Magé (FLIM) na sua versão virtual, com contações de histórias, teatro, saraus e muita música. O evento promovido pela Motivos Produções, que é patrocinado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, trará o mundo encantado para as plataformas digitais por conta da pandemia da Covid-19.

“O projeto estava programado para acontecer em 2020, porém a pandemia não permitiu a sua realização. Todo ano, o evento acontecia no calçadão de Magé e reunia muita gente. Agora, decidimos fazer no formato digital, que está sendo uma experiência muito diferente e interessante. Podemos alcançar muito mais pessoas e garantir momentos de alegria e emoção em um tempo tão difícil quanto o que estamos vivendo”, explicou Rodrigo Lobo, um dos produtores do evento.



Com o tema: “Leitura em todos os sentidos”, a FLIM leva para as redes sociais: autores, contadores de histórias, ilustradores, cantores como Letícia Soares, atores como Rick Tavares e muita animação. Com classificação livre, a programação virtual estará disponível de 28 de março a 1º de abril nas redes sociais da Motivos Produções. A atração que abrirá o evento é a contação de histórias da madrinha do projeto, cantora, atriz e educadora musical brasileira, Bia Bedran.



Por conta das restrições sanitárias, nesse ano não haverá a exposição dos livros no espaço do Calçadão da cidade, mas vários kits literários serão doados. Seguindo os protocolos de segurança de prevenção, o momento "Leitura em todos os sentidos" acontecerá nos distritos da cidade entregando os livros em formato delivery com as personagens do universo literário infantil.