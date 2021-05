Projeto Sacola Literária em Duque de Caxias Divulgação

Duque de Caxias - Quatrocentos livros novos, serão entregues para a escola municipal Ciep O15 Henfil e Escola Municipal Capitão Fuzileiro Naval Eduardo Gomes de Oliveira, neste mês de maio, através do projeto Sacola Literária, desenvolvido pela VR Projetos Culturais e Sociais. O projeto Sacola Literária foi criado para incentivar a leitura e promover esse hábito tão importante dentro das escolas.

Cada escola beneficiada recebe um acervo do projeto Sacola Literária, que contempla 200 livros com obras para crianças, jovens, adultos e portadores de deficiência visual, já que oferece títulos em braile. Acompanham o acervo um grande tapete emborrachado para atividades de leitura ao ar livre e ecobags personalizadas para que os alunos possam levar livros para casa e incentivar a literacia familiar.



A partir do recebimento dos acervos, as escolas beneficiadas recebem uma contação de histórias para que os professores possam compartilhar com seus alunos, neste momento de pandemia a contação de histórias está sendo realizada de forma on-line. E ainda, em parceria com a Secretaria de Educação será disponibilizada para os professores uma divertida oficina de formação, também on-line. Nela a professora, autora e contadora de histórias Marô Barbieri, que é uma especialista na promoção da leitura, discorre sobre a importância da literatura e dá diversas dicas de como incentivar a leitura.

Neste ano, 2 mil livros serão distribuídos pela TAESA através do projeto Sacola Literária para escolas públicas de 06 cidades do norte ao sul do país, Araguaína TO, Duque de Caxias, Sapeaçú BA, Alegrete e Santana do Livramento RS. O objetivo é incentivar para formar leitores e estimular o hábito da leitura entre as crianças, jovens e adultos, que cada vez mais estão sendo conquistados pelos novos estímulos virtuais, é preciso dar acesso à literatura, disponibilizando livros atuais e de qualidade nas bibliotecas de nossas escolas.

Sobre a VR Projetos

A VR Projetos Culturais e Sociais Transformadores é uma empresa que desenvolve projetos culturais voltados à transformação social e facilita o uso das leis de incentivo por empresas, e, ao mesmo tempo, explica como elas podem ser usadas como ferramentas de transformação social.