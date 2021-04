Professora realiza curso gratuito de produção literário afro-brasileira em Caxias Divulgação

Por Igor Silva

Publicado 12/04/2021 17:48

Duque de Caxias - Um encontro com a própria história. A professora Vanusa da Silva vai realizar, gratuitamente, uma oficina literária voltada para a leitura e produção de textos afro-brasileiros. O projeto foi selecionado pela Lei Aldir Blanc, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Duque de Caxias, e tem vagas limitadas. Podem participar pessoas a partir dos 14 anos. A inscrição é online e vai até este sábado (17/04).

“Nós queremos aumentar a apreciação dos participantes pela escrita literária; estimular os participantes ao estudo de obras literárias com abordagem afro-brasileira e em afroperspectiva; capacitar os participantes para a produção de textos literários com abordagem afro-brasileira e em afroperspectiva; enfim, criar um aquilombamento literário de produção de textos que materialize um pouco da nossa narrativa de existência”, explica a professora Vanusa.



O curso será dividido em três módulos com os seguintes temas: literatura infantil, literatura infanto-juvenil e literatura para jovens e adultos. As aulas serão mediadas e dialogadas com aplicação de pedagogia de projeto, ou seja, orientações para a construção de textos em grupo.



Os materiais de aula e exercícios serão enviados via e-mail e discutidos em lista de e-mail; haverá comunicação via WhatsApp para informações e envio de link das aulas, além da possibilidade de atendimento rápido e direcionamento de dúvidas dos estudantes pelo aplicativo. Os encontros serão realizados aos sábados das 14h às 16h30 e às quartas pela plataforma Google Meet.

O curso disponibilizará aulas gravadas em vídeo, além de 1h30 para a realização das atividades propostas durante as aulas, que começam neste sábado (17) e vão até 19 de maio.



Conheça mais a idealizadora do projeto



Vanusa participa da vida cultural de Duque de Caxias desde 2016. Em 2018, criou as atividades do Coletivo Sarau Janelas Floridas com o intuito de estreitar e criar laços de amizade entre a Sociedade Civil e a Comunidade Escolar da Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto, unindo forças à luta pela preservação deste bem tombado como patrimônio municipal. O sarau já teve edições internas e edições abertas ao público.



No ano passado, teve quatro projetos contemplados em editais da Lei Aldir Blanc: "Oficina de Escritas de mulheres" pelo Rio, o projeto de website "Sarau Janelas Floridas" por Duque de Caxias e o projeto de vídeo-oficina "#Trava na Leitura" e o projeto "Quilombo Literário de Caxias", um curso de leitura e produção de texto literários afrobrasileiros.

“Penso que a cultura faz parte da composição do ser humano, todo fazer é cultural e a educação precisa saber e praticar isso. Considero-me uma educadora com olhar para a cultura e uma produtora cultural em formação. Tenho interesse em ajudar a compor a diversidade da cidade e a expandir os territórios de ação para ocupar todos os distritos, pois acredito que a cultura e a educação juntas podem contribuir de forma expressiva na formação de uma sociedade mais consciente de suas origens e sua história”, concluiu a professora, que também é revisora de texto.



Para se inscrever no projeto "Quilombo Literário de Caxias", acesse em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNdEddG0POGHRbLDGtauEzTQCsfOemcej3Kuu76AkItKC6Mw/viewform