Publicado 26/03/2021 19:28

Magé - Mais de 70 agentes das Secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil, Saúde, Fazenda, Segurança Pública, Transportes e Ordem Pública de Magé iniciaram, nesta sexta-feira (26-03), operações em vários pontos da cidade para o cumprimento do decreto municipal de enfrentamento à Covid-19 durante o superferiado estadual, que vai até o dia 4 de abril.

Os agentes daforam espalhados empara verificação do uso de máscaras e impedindo o acesso às cachoeiras, como determina o. As barreiras foram montadas em Santo Aleixo, Estrada da Conceição, Mauá, Piabetá, Raiz da Serra, Beira Linha, Parque Caçula e Amendoeira.

Magé monta barreiras sanitárias Gilson Jr e Phelipe Santos/Divulgação

Fiscais da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Fazenda também verificaram as medidas de prevenção nos estabelecimentos comerciais, como aferição de temperatura e a disponibilidade de álcool gel 70%, entre outras. Equipes também iniciaram o isolamento com fitas das entradas das cachoeiras de Rio do Ouro, Tamanqueiro, Cachoeira Grande e Cachoeira do Cemitério.reforçou a importância do cumprimento das medidas sanitárias para a preservação da vida de todos.“Na verdade, já havíamos feito um decreto recente proibindo que todos os comércios funcionassem depois das 23h, bailes e festas com música ao vivo à noite, entre outras medidas. Agora ampliamos, proibindo a circulação nas cachoeiras e nas praias e os eventos esportivos. Devemos nos conscientizar que estamos passando por um momento muito difícil por isso peço a compreensão de todos”, disse o prefeito.