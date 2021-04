Vacinação no Quilombo do Feital Magé Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:45

Segue a vacinação do grupo prioritário apontado no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 em Magé: trabalhadores da Saúde, idosos e agora chegou a vez dos quilombolas cadastrados. O município tem três Quilombos reconhecidos oficialmente pela Fundação Palmares: Maria Conga e Feital, no 1°, e o Quilombo Kilombá, no 6° distrito.



Na segunda começou a Imunização desse público a partir do Quilombo do Feital, no primeiro distrito, onde 127 pessoas tomaram a 1ª dose. Segundo dados do governo estadual, neste grupo está previsto que 1.987 pessoas acima dos 18 anos serão imunizadas.



Publicidade

“Deslocamos uma equipe para atender este grupo prioritário determinado pela nota técnica estadual normativa para os territórios quilombolas. Hoje começamos o atendimento por dois dias no Quilombo Kilombá, em Bongaba, e na próxima semana estaremos atendendo de segunda a sexta o Quilombo Maria Conga”, explicou o coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira.



As orientações seguidas pela Coordenação de Imunização Municipal, da Secretaria de Saúde de Magé, têm origem na Nota Técnica/Informativa da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro dirigidas às equipes municipais de saúde sobre vacinação contra Covid -19 nos Territórios Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro em Razão da Situação de Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).