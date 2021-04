Vacinação no Quilombo do Feital Magé Prefeitura de Magé

Por Fernanda Domingues

Publicado 07/04/2021 19:38

Segue a vacinação do grupo prioritário apontado no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 em Magé: trabalhadores da Saúde, idosos e agora chegou a vez dos quilombolas cadastrados. Nesta semana começou a Imunização desse público e 296 quilombolas tomaram a 1ª dose. Segundo dados do governo estadual, neste grupo está previsto que 1.987 pessoas acima dos 18 anos serão imunizadas.



“Deslocamos uma equipe para atender este grupo prioritário determinado pela nota técnica estadual normativa para os territórios quilombolas. Hoje começamos o atendimento por dois dias no Quilombo Kilombá, em Bongaba, e na próxima semana estaremos atendendo de segunda a sexta o Quilombo Maria Conga”, explicou o coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira.



Magé tem três quilombos certificados (Maria Conga, Feital e Kilombá) e uma história forte com a população negra e indígena, onde inclusive, muitos rios e ruas da cidade carregam esses nomes. Sinônimo de resistência negra, os quilombos são historicamente locais onde os escravos se refugiavam e resgatavam suas origens africanas.

O Quilombo Kilombá foi certificado, em 2018, pela Fundação Cultural Palmares e é reconhecido como quilombo pela Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj). Além dele e do Quilombo do Feital, o Quilombo Maria Conga, foi o primeiro mapeado pela Unesco na Baixada Fluminense.



“Combater esse mal é de uma representativa muito grande para nós do quilombo. Tenho que exaltar o trabalho da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, que lutou para garantir esse momento. Todos trabalharam arduamente para que isso acontecesse. Os três quilombos de Magé são reconhecidos nacionalmente”, disse Paulo José dos Reys, o Pai Paulo de Ogum, líder religioso.



Quilombolas fazem parte dos grupos prioritários



Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano nacional de Imunização (PNI) para receberem a vacina contra Covid-19. De acordo com o PNI, devem receber a vacina, de forma prioritária, os idosos acima de 75 anos, trabalhadores de saúde, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Cabe aos Estados e municípios estabelecerem as prioridades nas orientações do Ministério da Saúde, visto que, ainda anão há vacina para todos.