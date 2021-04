RJ Alimenta vai abrir novas unidades em Magé e Campos

Programa da Secretaria de Desenvolvimento distribui 4,5 mil refeições por dia Luis Alvarenga / Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021

Roberto Rosa vive há 6 anos nas ruas da capital. Entre um bico o outro, conseguia se equilibrar e tocar a vida. A pandemia piorou tudo. Sem muitas opções de serviços diários, a fome se tornou um pesadelo.

"Se não fosse essa turma, a gente não teria o que comer, o que beber. Eles ajudam muita gente, não só os moradores em situação de rua, mas também as famílias dos casarões ocupados aqui pelo Centro do Rio", desabafa ele, um dos 4,5 mil que recebem, diariamente, alimentação nos dois polos do Programa RJ Alimenta, do Governo do Estado, na capital e em Nova Iguaçu.

Com mais de um milhão de refeições distribuídas até agora, o projeto foi ampliado para Magé, na última sexta-feira, e vai chegar a Campos dos Goytacazes, no dia 7 de maio.

"A fome é a outra face cruel desta pandemia. Já distribuímos quentinhas em dois pontos e vamos expandir esse projeto. A preocupação com os mais pobres me acompanha a vida toda", diz o governador em exercício, Cláudio Castro.

O Programa RJ Alimenta foi criado, em agosto passado, numa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Fundação Leão XIII, como mais um instrumento para combater a fome durante a pandemia da Covid-19.

O projeto foi planejado para ir até fevereiro deste ano, mas, devido à nova onda da pandemia, funcionará, pelo menos, até agosto. As refeições (café, almoço e jantar) são servidas para pessoas em situação de rua, catadores de material reciclável, famílias em condições de pobreza e extrema pobreza e trabalhadores informais.

"Estamos levando o RJ Alimenta para o município de Magé. Tenho certeza de que outras parcerias serão realizadas em breve", aposta o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.

Quem agradece é Cláudia Guimarães, que precisou parar de trabalhar por causa da pandemia e vem se alimentando com ajuda do programa. Em tratamento contra o câncer, foi a maneira que encontrou de manter uma alimentação balanceada para reforçar o sistema imunológico. "Sem esse projeto, nós não somos nada, estaríamos com fome uma hora dessas. Eu venho almoçar aqui todos os dias há mais de dois meses", agradece.

Com a expansão para Magé e Campos, o número total de refeições diárias vai passar a ser de 7,5 mil. Ao todo, a meta é atingir 2 milhões de pratos distribuídos até agosto deste ano.

"Prover alimentação é um direito universal, é isso que o Governo do Estado está fazendo através do RJ Alimenta. O projeto é fundamental para o momento em que estamos vivendo, de aumento da fome e da pobreza", explica Luiza Trabuco, superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social.

