Magé inicia nova etapa de vacinação contra gripe nesta segunda(26) e inclui profissionais de saúde que atuam fora do município. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:02

Magé - Segue a campanha de vacinação contra o vírus causador da gripe em Magé. Desta vez os vacinados serão os profissionais da saúde que atuam fora da rede municipal de Magé. A etapa começa nesta segunda (26) vai até o dia 10 de maio, em 28 Unidades de Saúde da Família (USFs).

As fases são distribuídas de acordo com o calendário de grupos prioritários criado pelo Ministério da Saúde: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias) começaram a ser vacinadas na última semana, juntamente com as gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), e o trabalhadores da saúde.

Publicidade

A campanha de imunização da gripe esclarece que o estão inclusos no grupo de trabalhadores da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Os trabalhadores de apoio da saúde também serão imunizados, a lista inclui: recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde. O grupo ainda inclui os profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras.

Publicidade

A orientação da Coordenação de Imunização é que, “aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19, devem aguardar um intervalo de pelo menos 15 dias para receber a vacina contra a gripe. E só está ocorrendo a vacinação contra a gripe nos postos onde não está sendo feito o atendimento da vacinação contra a Covid-19, no horário das 8h às 17h”, detalha o coordenador Henrique Moreira.

Os profissionais de saúde devem apresentar a identidade do órgão de classe, RG, CPF e declaração do local de trabalho ou contracheque.

Publicidade

Confira os endereços das USFs:

Barão do Iriri – Rua do Carmo, 1.703

Saco – Rua José Borel, s/n°

Canal – Rua Professor José Leandro, 1.005

Nova Marília – Rua Roberto Bussinger, s/nº

Parque Boneville – Rua Presidente Getúlio Vargas, s/nº

Citrolândia – Rua São Geraldo, 30

Flexeiras – Rua Sabogi, 57

Maria Conga – Rua Municipal, 205, Vila Esperança

Piedade – Estrada da Piedade, 397

Vila Nova – Rua Saquarema, 271

Britador – Rua Othon Linch Bezerra de Melo, 329 – ao lado do 24h de Santo Aleixo

Conceição – Estrada da Conceição, s/nº

Cachoeira Grande – Rua João Aguiar, s/nº (esquina com Estrada Municipal)

Santa Dalila – Rua Maestro Franchesco Campos, 05

São Francisco – Estrada de São Francisco, s/nº

Cantinho da Vovó – Estrada Real de Mauá, s/nº – casa 9

Figueira – Avenida Governador Roberto Silveira, s/nº

Guarani II – Rua Guarani, 1.243, loja B, Centro, Piabetá

Guarani III – Rua Professora Brandina de Paiva, 107, Vila Atlântica, Piabetá

Horto – Rua Nossa Senhora da Guia, 1.250

Ilha – Rua Aristides Portugal, 53 (fundos)

Parque Maitá – Rua Hildebrando de Araújo Gois, 11.035

Parque Caçula – Rua Santa Cecília, 90

Parque Estrela – Rua 11 de Julho, s/nº

Parque Santana – Avenida Mauá, s/nº

Raiz da Serra – Rua Coronel Angelo Mendes de Morais

Vila Carvalho – Rua Prefeito Olívio de Matos, 458

Beco do Saci – Rua Prefeito Olivio de Matos, 45