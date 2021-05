Por O Dia

Magé - Policiais civis da 66ª Delegacia de Polícia, de Piabetá prenderam, no último sábado (15/05), um homem acusado de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado no bairro Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense, após monitoramento do setor de inteligência.

Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Em outra ação, os agentes prenderam um homem acusado de roubo. Ele foi capturado no posto de gasolina às margens de uma rodovia, no município de Cachoeiras de Macacu.

Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão expedido pela 2° vara criminal de Guapimirim. Ele foi encaminhado ao sistema prisional após a ação.