Magé está com inscrições abertas para "Prepara Jovem" que a propõe inclusão de jovens e adultos em universidades.Aulas começam em 31 de maio. Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:46

Magé - O programa de reforço escolar para a inclusão de jovens e adultos em universidades está com inscrições abertas on-line. Para se inscrever, basta ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio. O pré-vestibular será inteiramente gratuito e as aulas acontecerão, de segunda a sexta, no turno da noite, das 18h20 às 21h40. Além das aulas e de todo o material didático gratuito, fornecido pela Prefeitura, os alunos também terão alimentação gratuita nas escolas.



“É um investimento social e um projeto inovador dentro da Baixada Fluminense. Somos a única cidade da região que tem um pré-vestibular social desse tipo”, afirma Diretor do Pré-Vestibular Social Prepara Jovem, Gerson Estevão. Ele comenta que, em 2021, também haverá uma novidade no serviço. “Além das aulas ministradas no primeiro distrito de Magé, também teremos o Prepara Jovem acontecendo no sexto distrito, em Vila Inhomirim”, destaca.



