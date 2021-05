O prefeito de Magé, Renato Cozzolino e o secretário de governo, Vinicius Cozzolino, receberam Vander Carioca no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima para dar as boas vindas. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:45

Magé - Foi dado um passo importante para o projeto de colocar a equipe Magé Futsal na Liga Nacional. O pivô Vander Carioca assinou, na última sexta-feira (21), um contrato com o time recém-criado pela Prefeitura de Magé. O plano dele é jogar a sua última temporada no Campeonato Carioca e, nos anos seguintes, assumir a diretoria do clube ao lado do Leonardo Kronenberger para buscar a vaga na Liga Nacional de Futsal.



“Sempre tive o sonho de botar um time na Liga Nacional de Futsal. Esse é o nosso objetivo futuro. Agora vamos disputar o Carioca. Quando eu parei em 2018, senti que ainda tinha lenha para queimar. Estou empolgado com o projeto”, relatou o atleta de 44 anos, que conquistou duas Copas do Mundo na categoria.



O prefeito Renato Cozzolino foi quem apresentou e entregou a camisa para o jogador. Ele discursou durante a cerimônia no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. “Sou tricolor doente, apaixonado por futebol. Na minha gestão, o esporte terá lugar. Vander vai ser um espelho para essa garotada que está iniciando agora. Não podemos esquecer que estamos na terra de Mané Garrincha e nós vamos resgatar esse brilho que Magé sempre teve com o esporte”, disse o prefeito.

A cerimônia também contou com a participação do secretário de Governo Vinícius Cozzolino, que destacou a importância do esporte para as crianças e a contratação de Vander. “A criança se sente inserida em um meio, isso é acolhedor e importante para o aprendizado, além da saúde física e mental. Trazer um atleta desse porte para atuar na nossa cidade, é de extrema importância para dar credibilidade a todo trabalho construído nesse pouco tempo”.



Também estiveram presentes no evento, o chefe de gabinete Orlando Ottoni, o secretário de Comunicação e Eventos Bruno Lourenço, e Geilton Camara, que está à frente da pasta de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade.



Vander Carioca é recebido por crianças na quadra maggense. O atleta volta às quadras na equipe que estreia em junho na Liga Carioca. Divulgação: Prefeitura de Magé.

