Magé celebra 1 ano do relançamento do Programa Criança Feliz. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 02/09/2022 15:16 | Atualizado 02/09/2022 20:32

Magé - O Programa Criança Feliz (PCF) completou um ano de relançamento nesta quinta-feira (1/09) e o município ultrapassou a meta de famílias acompanhadas de 1.600 para 1.850. Nestes doze meses, foram conquistados diversos avanços como a implantação do kit natalidade, a compra de um veículo para visita das equipes e o desenvolvimento de diversas crianças da primeira infância.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos reuniu a equipe do PCF que é composta por 48 visitadores, 7 supervisores e uma coordenadora, na Casa dos Conselhos, para falar sobre a importância do trabalho e ouvir os profissionais.

“Me reuni com a equipe do Criança Feliz para celebrar o primeiro ano desse retorno e agradecer pelo serviço prestado. Foi um momento marcante, me emocionei ouvindo as histórias e encorajei a cada profissional dar o seu melhor, porque muitas famílias precisam dessa política pública. Magé vive hoje um novo momento na assistência e isso nos motiva a continuar lutando por quem mais precisa de nós”, reforça a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

O Criança Feliz atende gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção. Os objetivos são promover o desenvolvimento infantil através de atividades lúdicas; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança e facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos.