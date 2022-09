Magé prepara segunda avaliação municipal do ensino fundamental. - Divulgação.

Magé prepara segunda avaliação municipal do ensino fundamental.Divulgação.

Publicado 08/09/2022 13:15

Magé - Em fevereiro de 2022, a Prefeitura de Magé implantou na rede municipal de ensino a Avaliação Municipal de Ensino Fundamental para alunos do 1º ao 9º ano de 68 escolas da rede. O exame foi criado para realizar um diagnóstico do aprendizado e a partir dos resultados traçar um planejamento pedagógico para otimizar o ensino. No dia 19 de agosto, será aplicada a segunda prova do ano, que servirá para constatar os avanços obtidos a partir da primeira avaliação.



“Os resultados obtidos na primeira avaliação foram tabulados e analisados por cada escola nos grupos de estudos realizados no mês de março. Foram traçadas estratégias de ação que contemplassem as defasagens de aprendizagem apresentadas e os alunos foram acompanhados pelos professores através de atividades diversificadas, em especial no componente curricular de linguagem e raciocínio lógico”, explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



Após a aplicação da segunda AMEF, será realizado um grupo de estudos no final do mês de agosto para diagnosticar o resultado, traçar os avanços obtidos e avaliar as estratégias que serão mantidas e as que precisarão passar por mudanças no planejamento pedagógico.