Publicado 22/09/2022 15:10

Magé - A Enel Distribuição Rio lançou mais um canal para realizar pagamento das contas de energia. A partir de agora, os clientes da distribuidora também poderão pagar a fatura da Enel Rio utilizando o cartão de crédito. A modalidade já está disponível na Agência Virtual, por meio do site www.enel.com.br. Essa é mais uma ação da distribuidora para flexibilizar os pagamentos das contas de energia e para auxiliar no equilíbrio do orçamento familiar.



A Enel Rio também está lançando, em parceria com a Flexpag, uma nova campanha de parcelamento para clientes que estão inadimplentes há mais de 61 dias. Com redução de taxas do cartão de crédito, a empresa vai permitir o parcelamento das faturas acumuladas em até 24 vezes no cartão de crédito. Para ter acesso a essas condições facilitadas de pagamento, os clientes também devem acessar o site da distribuidora.

Com validade até o fim de setembro, o parcelamento com taxas reduzidas é uma oportunidade para pagar as contas em atraso há mais de 61 dias, independentemente do valor da dívida ou da quantidade de faturas em aberto. De acordo com a diretora de Mercado da Enel Rio, Ana Teresa Raposo, “a redução vai permitir com que os clientes possam quitar suas contas com parcelas mais acessíveis. Com novos canais de pagamento, opções de parcelamento e condições facilitadas, a Enel tem trabalhado em ações que possam facilitar a organização financeira das famílias, principalmente neste momento pós pandemia que o país ainda enfrenta”.

Como funciona

Para conseguir realizar o pagamento com as condições da campanha, o cliente deve acessar a Agência Virtual, no site da Enel, e buscar a opção Contas e, em seguida, Pagamento com cartão de crédito. Lá vai aparecer todo o histórico de faturas em aberto e volume de dívida. O próximo passo é selecionar as contas que deseja parcelar e clicar em pagar com cartão de crédito, adicionando as informações do cartão e selecionando a quantidade de parcelas. Vale lembrar que a taxa reduzida é cobrada pelo parcelamento no cartão de crédito, e não sobre o valor da conta de energia.

A concessionária ressalta que somente terão redução de taxas as contas vencidas há mais de 61 dias. Após a conclusão, os valores das parcelas serão cobrados diretamente na fatura do cartão de crédito. Para pagamentos não parcelados no cartão de crédito, não haverá incidência de taxas.