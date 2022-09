Postos municipais do Sine em Magé cadastram para vagas de emprego. - Divulgação/Phelipe Santos.

Postos municipais do Sine em Magé cadastram para vagas de emprego.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 22/09/2022 10:48 | Atualizado 22/09/2022 16:57

Magé - Os dois postos municipais do Sine em Magé estão cadastrando para o preenchimento de 29 vagas de emprego para seis funções de ensino médio e superior, em empresas da cidade e até no município vizinho de Guapimirim. Os candidatos devem comparecer a qualquer um dos postos com documentos pessoais e currículo para preencher o cadastro.

As vagas de emprego são para as seguintes funções assim distribuídas: Caixa (10), Garçom (07), Barman (05), Auxiliar Administrativo, Supervisor de Produção, Supervisor de Estamparia, Supervisor de Qualidade, Pizzaiolo, Vendedor e Farmacêutico (uma vaga para cada). Com a exceção da última na lista, que é um cargo de nível superior, todas são para quem tem ensino médio completo, é morador de Magé e tem disponibilidade de horário e para contratação imediata.

De acordo com o Sine, os postos municipais vão encaminhar os candidatos com carta de apresentação às empresas contratantes, que vão informar mais detalhes das vagas, como carga horária, salários, benefícios, entre outros.

As unidades do Sine funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não é preciso agendamento prévio para o atendimento. O Sine Magé funciona na Rua Simão da Motta, s/nº (ao lado dos Correios). O outro posto do Sine fica agora na Rodoviária de Piabetá, no recém-inaugurado espaço Governo Mais Amor por Você. Mais informações podem ser obtidas em trabalho@mage.rj.gov.br.