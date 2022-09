Idosos já podem tomar a quinta dose contra Covid em Magé. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 22/09/2022 15:54 | Atualizado 22/09/2022 17:03

Magé - Quem tem 70 anos ou mais e já se imunizou com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, há pelo menos 4 meses, agora já pode tomar a 5ª dose em Magé. A vacinação para essa faixa etária começou nesta semana no Centro de Imunização das 7h às 16h e nas USFs polo das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.



O calendário para a quinta dose em idosos seguirá nas próximas semanas. A partir do dia 26 de setembro será a vez de quem tem 65 anos ou mais, e quem tem 60 anos ou mais poderá se vacinar a partir do dia 3 de outubro.



Com a baixa procura, a Prefeitura de Magé reforça a importância da vacinação e para evitar desperdício de vacina está aplicando também a sobra da quinta dose para qualquer pessoa que tenha 18 anos ou mais e já se vacinou com a 4ª dose há pelo menos 30 dias. As sobras são aplicadas após o horário de vacinação nas USFs polo (14h) e no Centro de Imunização (16h).



As USFs que estão aplicando a vacina são: Andorinhas, Barbuda, Cachoeirinha, Jardim Esmeralda, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Maurimárcia, Guarani I, Buraco da Onça, Serrana I, Pau Grande, Parque Maitá e Jardim Nazareno.