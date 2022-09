Magé

Enel lança novo canal de pagamento com uso de cartão de crédito e inicia campanha de parcelamento para inadimplentes

Com taxas reduzidas, parcelamento no cartão de crédito pode ser feito em até 24 vezes. Redução da taxa será válida para clientes com contas atrasadas há mais de 61 dias.

