Magé celebra o dia das crianças com 13 festas espalhadas pela cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé celebra o dia das crianças com 13 festas espalhadas pela cidade.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 14/10/2022 11:10 | Atualizado 14/10/2022 18:30

Magé - O Dia das Crianças aconteceu na última quarta-feira (12), mas a Prefeitura preparou um mês exclusivo com 13 festas para os alunos da rede municipal de ensino. Um grande evento com brinquedos infláveis e brincadeiras, na Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio, na Barbuda, deu a largada nas comemorações que vão até 1 de novembro, com a presença de alunos de oito unidades escolares do primeiro distrito.

“Estamos realizando 13 festas em todo o mês de outubro para atender todos os nossos alunos com conforto, sem tumulto e de forma que eles possam aproveitar esse mês que é todo deles. Montamos também um kit que vem com garrafa de água, uma bolsinha, uma camisa e tudo que eles merecem”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

A área externa da escola virou um verdadeiro campo de diversão, com batalha de Tik Tok, cama elástica e espaço infantil. O grande destaque foram os brinquedos infláveis com água que fizeram a alegria das crianças, como o Enzo Cabral, do 5º ano, da E.M. Aurea da Costa Ayres, que deu até cambalhota. “Essa festa está muito legal! Estou gostando muito e só tenho que agradecer a escola que trouxe isso para nós. Que tenha mais vezes, aproveitei muito”.

A Meliryn Carneiro, aluna da E.M. Aurea da Costa Ayres, curtiu radical slide, brinquedo onde a pessoa dá um impulso e escorrega numa piscina inflável. “Que festa incrível! Tá muito calor e esse brinquedo é muito bom!”.

As festas serão realizadas sempre das 8h às 17, e a segunda parada será amanhã no Campo do Santo Antonio, em Nova Marília. A comemoração também estará presente em Andorinhas, Centro, Anil, Parque Alegria, Jardim Novo Horizonte, Parque Santana, Parque Boneville, Piabetá, Cachoeirinha e Suruí. Confira o calendário completo a seguir:

13/10 – E.M. Com. Délio Pereira Sampaio (Barbuda)

14/10 – Campo do Santo Antonio (Nova Marilia)

17/10 – Rua Nilo Peçanha, em frente à Prefeitura (Centro)

18/10 – Em frente ao Poliesportivo Edson Alves (Praia do Anil)

19/10 – E.M. Evanir da Silva Gago (Andorinhas)

20/10 – Campo do Alegria, ao lado do Poliesportivo Dejair Corrêa (Parque Alegria)

21/10 – Praça da ILPI (Jardim Novo Horizonte)

24/10 – Em frente à E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles (Parque Santana)

25/10 – Campo da E.M. Parque Boneville (Parque Boneville)

26/10 – Praça Sete de Setembro (Piabetá)

27/10 – Praça Sete de Setembro (Piabetá)

31/10 – Campo da Cachoeirinha, ao lado da Igreja São José (Cachoeirinha)

01/11 – Campo do Suruiense (Suruí)